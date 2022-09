POL-EL: Neuenhaus - Opel beschädigt

Herzlake (ots) - In der Zeit vom 1. September, 19 Uhr, bis zum 2. September, 19 Uhr, kam es in Herzlake an der Uferstraße auf dem dortigen Schotterparkplatz, zu einem Verkehrsunfall. Der unbekannte Verursacher stieß offensichtlich beim Rangieren gegen einen schwarzen Opel Mokka. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der ...

