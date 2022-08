Polizei Hagen

POL-HA: Achtjähriger Fahrradfahrer bei Unfall in Haspe leicht verletzt

Hagen-Haspe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall verletzte sich am Montagnachmittag (01.08.2022) in Haspe ein achtjähriger Junge leicht, nachdem er mit seinem Fahrrad von einer Grundstücksausfahrt auf die Straße gefahren ist. Gegen 16.30 Uhr fuhr eine 34-jährige Hagenerin mit ihrem schwarzen Nissan über die Preußerstraße in Richtung der Hagener Innenstadt. Von einer Grundstücksausfahrt fuhr der Achtjährige plötzlich auf die Fahrbahn. Trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte ein Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Fahrrad nicht verhindert werden. In Folge der Kollision stürzte der Junge zu Boden und verletzte sich leicht. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt, musste aber nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 34-Jährige blieb unverletzt. An ihrem Auto entstand leichter Sachschaden. (sen)

