Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Kurt-Schumacher-Straße/Besitzer von beschädigten Fahrrädern gesucht

Coesfeld (ots)

In Zusammenhang mit mehreren Sachbeschädigungen an Fahrrädern, in der Nacht zum Sonntag (31.7.) sucht die Polizei die Besitzer der Fahrräder. Um kurz nach 5 Uhr meldete ein Zeuge eine verdächtige Person im Bereich der Fahrradständer am Busbahnhof in Lüdinghausen. Vor Ort konnten die eingesetzten Polizisten einen 24-jährigen Lüdinghauser antreffen. In seiner Hosentasche fanden sie zwei Ständer von Fahrrädern. Vor Ort konnten sie an einem grau/schwarzen Rad der Marke Batuvus sowie an einem goldenen Rad der Marke Bauer feststellen, dass die Ständer abgebrochen waren. Die Besitzer der Fahrräder, sowie mögliche weitere Geschädigte, werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

