BPOL NRW: Einbruch in Gebäude der Bahn und mit geklautem Auto geflohen - Bundespolizei ermittelt

Nach einem festgestellten Einbruch am 16.03. in einem Gebäude der Deutschen Bahn in Troisdorf ermittelt nun die Bundespolizei. Die Einbrecher entwendeten neben einem Tresor mit Bargeld und hochwertigen Werkzeugen auch ein Fahrzeug der Deutschen Bahn, welches durch die Landespolizei in Köln auf einem Kölner Campingplatz gefunden wurde. Die Ermittlungen dauern an.

In der Nacht vom 15.03. auf den 16.03. brachen unbekannte in ein Gebäude der DB Netz AG auf dem Bahngelände ein und entwenden neben einem Tresor mit ca. 2000EUR Bargeld, hochwertiges Betriebszubehör und ein Fahrzeug, dessen Schlüssel sich ebenfalls in den geschlossenen Räumlichkeiten befand. Das Fahrzeug wurde am Folgetag durch die Landespolizei Köln auf einem Campingplatz in Köln-Langel sichergestellt. Die Bundespolizei sicherte Spuren und leitete die Ermittlungen für ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 / 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

