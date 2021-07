Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Schwanbeck/ Friedland (ots)

In den Vormittagsstunden des 10.07.2021 kam es in 17098 Schwanbeck bei Friedland zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, während die Hausbewohner abwesend waren.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter über den Hinterhof gewaltsamen Zugang zum Haus und durchwühlte sämtliches Mobiliar in diversen Räumen. Es wurden Bekleidungsgegenstände entwendet. Der Gesamtschaden wird derzeit mit 1500 EUR beziffert. Am angegriffenen Objekt wurden Videoaufnahmen eines männlichen Täters gesichert, der wie folgt beschreiben werden kann:

- große, normale Statur - kurze dunkle Haare - grau/ weißer sog. "Tunnel-Ohrring" im linken Ohr - schätzungsweise 30 Jahre alt - Bekleidung: graue Turnschuhe mit weißer Sohle, schwarze Trainingshose der Marke Adidas mit weißen Streifen, schwarze Jacke, weiß/ schwarzer Rucksack der Marke Adidas.

Beamte des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg wurden am Tatort zur Spurensicherung eingesetzt. Die weiteren Ermittlungen werden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Friedland geführt. Es werden Zeugen gesucht. Personen, die zur Tatzeit in der Friedländer Straße in Schwanbeck auffällige Beobachtungen in Zusammenhang mit der Tat gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Friedland unter 039601-300 224 oder in der Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell