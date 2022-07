POL-BS: Polizei beendet Autofahrt: Der Fahrer stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Rautheim 19.07.2022, 12 - 12.10 Uhr Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall auf Supermarktparkplatz. Am Dienstagmittag parkte ein 33-jähriger Braunschweiger seinen dunkelblauen VW Golf in einer der Parkboxen auf dem Edeka-Parkplatz der Margarete-Steiff-Straße. Als er zehn Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden an der linken ...

mehr