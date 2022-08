Polizei Hagen

POL-HA: Betrüger gibt sich am Telefon als Bankmitarbeiter aus und bucht vierstelligen Geldbetrag vom Konto eines 78-Jährigen ab

Hagen (ots)

Ein bislang unbekannter Betrüger gab sich am Freitagmorgen (29.07.2022) in einem Telefonat mit einem 78-jährigen Mann als Mitarbeiter einer Bank aus, erfragte die Kontodaten des Mannes und buchte anschließend einen vierstelligen Geldbetrag von dessen Konto ab. Gegen 10.00 Uhr rief der Unbekannte bei dem Hagener an und gab sich als Stellvertreter des für den Senioren zuständigen Bankmitarbeiters aus. Er sagte ihm, dass er auf Unregelmäßigkeiten bei den Abbuchungen aufmerksam geworden sei und diese stornieren möchte. Dazu bat er den 78-Jährigen um die Herausgabe der IBAN sowie einer TAN-Nummer. Nachdem der Hagener ihm die geforderten Daten nannte, beendete der Unbekannte das Gespräch. Weil der 78-Jährige im Anschluss skeptisch wurde, kontaktierte er die Bank und erfuhr, dass es sich bei dem Telefonat um einen Betrug handelte. Der Täter buchte einen vierstelligen Geldbetrag von seinem Konto ab. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren ein. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell