POL-EL: Lingen - Eigentümer/in gesucht

Nordhorn (ots) - Am Freitag beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen am Straßenrand am Ootmarsumer Weg in Nordhorn abgestellten schwarzen VW Touran. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: 0591 87 203 ...

