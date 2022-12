Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 15.12.2022:

Peine (ots)

Zeugin zu Unfallflucht in Hohenhameln gesucht

Zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am 19.07. in Hohenhameln ereignete, sucht die Polizei jetzt nach einer Zeugin. An diesem Tag kam es kurz nach 15:00 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos vor einer Apotheke in der Weberstraße in Hohenhameln. Damals fuhr ein silberner VW Golf gegen einen geparkten grauen Skoda Octavia und entfernte sich anschließend, ohne dass sich die Fahrerin um den verursachten Schaden gekümmert hätte. Damals machte eine Unfallzeugin den Besitzer des beschädigten Skoda auf den Unfall aufmerksam, sie teilte ihm auch das Kennzeichen des verursachenden Fahrzeugs mit. In der Aufregung des Momentes versäumte es der Geschädigte aber sich Kontaktdaten der Zeugin geben zu lassen. Die Polizei Peine bittet im Rahmen der Folgeermittlungen nun diese Zeugin sich zu melden.

