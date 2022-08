Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Jacke mit Bargeld gestohlen

Zeugensuche

Hückelhoven (ots)

Am Samstag (27. August) betrat ein bislang unbekannter Mann gegen 11.40 Uhr ein Bekleidungsgeschäft an der Parkhofstraße. Der Ladenbesitzer verrichtete zu diesem Zeitpunkt im hinteren Teil des Ladenlokals kleinere Umbauarbeiten. Der Unbekannte suchte sich eine Hose aus und gab an, sich noch weiter umschauen zu wollen. Daraufhin wandte sich der Besitzer wieder seinen Arbeiten zu. Als ihm nach einiger Zeit auffiel, dass der Kunde nicht mehr im Laden war, bemerkte er, dass seine Jacke, die sich im Kassenbereich hinter dem Tresen befunden hatte, ebenfalls weg war. In der Jacke befand sich in einem Umschlag ein mittlerer vierstelliger Geldbetrag. Der Flüchtige war etwa 30 bis 35 Jahre alt, zirka 175 Zentimeter groß und schlank. Er hatte kurze dunkle Haare und einen Vollbart. Bekleidet war die Person mit einer blauen Jacke, blauen Jeans und Schuhen der Marke Nike. Der Ladenbesitzer konnte noch beobachten, wie der Täter in einen silbernen PKW mit Heinsberger Kennzeichen (HS -) stieg und über die Parkhofstraße wegfuhr. Auf dem Rücksitz soll sich ein etwa sieben Jahre altes Mädchen befunden haben. Zeugen, die Hinweise geben können hinsichtlich der Identität des beschriebenen Mannes, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven zu melden, Telefon 02452 920 0. Alternativ können Sie auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg einen Hinweis geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell