POL-HS: Raub auf Kiosk

Die Polizei sucht Zeugen

Wegberg-Beeck (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Raub auf einen Kiosk. Gegen 13 Uhr betrat am Freitagmittag (26. August) ein bislang unbekannter Täter den Kassenraum und den dahinter befindlichen Büroraum eines Kiosks in der Prämienstraße und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld. Nachdem dem Räuber Geld ausgehändigt wurde, flüchtete er auf einem Motorrad in Richtung Grenzlandring. Er trug einen dunklen Motorradhelm und war mit einer dunklen Hose sowie einer dunkeln Jacke bekleidet. Über der Jacke trug er eine gelb-orange Warnweste und auf dem Rücken einen schwarzen Rucksack. Zeugen, die zum in Rede stehenden Zeitraum vor oder nach der Tat Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Alternativ können Sie auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg einen Hinweis geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

