Polizei Salzgitter

POL-SZ: Betrunkener randaliert

Wolfenbüttel (ots)

Am frühen Sonntagmorgen randalierte am Netto Markt in der Danziger Straße ein 22jähriger Wolfenbüttler. Weil er aufgrund seines betrunkenen Zustandes die Wochentage nicht mehr klar bestimmen konnte, wollte er noch einkaufen, bevor er nach Hause ging. Dass der Markt nicht geöffnet war, ärgerte ihn so sehr, dass er gegen die gläserne Eingangstür des Marktes trat. Hierdurch splitterte das Glas, die Scheibe blieb jedoch ganz. Als die Streife eintraf, befand sich der Mann noch am Tatort. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,95 Promille.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell