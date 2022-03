Polizei Salzgitter

POL-SZ: Hinweisschild in Groß Denkte kaputt

Wolfenbüttel (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es auf dem Feuerwehrgelände in Groß Denkte zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte beschädigten die gläserne Abdeckung des Hinweisschildes. Diese zersprang zwar komplett, ist aber noch an Ort und Stelle. Derzeit gibt es keine Hinweise auf die Täter. Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen, können der Polizei in Schöppenstedt mitgeteilt werden.

