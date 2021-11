Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung in der Halloweennacht

Asbach (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag sind durch bisher unbekannte Täter 2 Schaufenster eines Tattoostudios in der Hauptstraße in Asbach beschädigt worden. Ein Schaufenster wurde durch einen Steinwurf komplett durchschlagen, bei dem anderen ist "lediglich" die äußere Verglasung zerstört. Die Tatzeit konnte auf den Zeitraum von 22:00 Uhr bis 04:30 Uhr eingegrenzt werden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

