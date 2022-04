Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Besondere Ehrungen bei der Feuerwehr Ratingen - Coronastyle

Bild-Infos

Download

Ratingen (ots)

Ratingen, Voisweg, 17:00 Uhr, 12.04.22

Wenn man 25 Jahre bei der Feuerwehr ist, ist das schon ein Grund zum Feiern. Bei einem 35 jährigen oder sogar 50 jährigen Jubiläum natürlich umso mehr. Weiterhin konnten mehrere Feuerwehrmänner Ehrenzeichen der Feuerwehr Ratingen in Gold und Silber entgegen nehmen. Das Feiern hätten wir mit unseren Jubilaren auch gerne gemacht, doch leider fielen die Feste der Pandemie zum Opfer. Was tun?

Für alle zu Ehrenden wurden persönliche Termine auf der Hauptfeuer- und Rettungswache Ratingen gemacht. Bei den Terminen wurden durch den Leiter der Feuerwehr, René Schubert, die Urkunden, Ehrenzeichen und Auszeichnungen übergeben. Unterstützt haben dabei Bürgermeister Pesch und Feuerwehrdezernent Filip. Im Anschluss daran wurde ein Foto gemacht. Diese Fotos haben wir zu einer Collage zusammen geführt. Wir gratulieren allen Geehrten von ganzem Herzen!

Geehrt wurden (von oben links nach unten rechts): Dirk Frohnert 25 Jahre Feuerwehr, Benjamin Marose 25 Jahre Feuerwehr, Erik Heumann 35 Jahre Feuerwehr, Stefan Frigge 25 Jahre, Georg Bertram Ehrenzeichen in Silber, Jens Dietl 25 Jahre, Jürgen Draht 25 Jahre, Jörg Fingerhuth Ehrenzeichen in Silber, Jan Neumann 35 Jahre, Joachim Mentfewitz Ehrenzeichen in Silber, Ludger Jokiel 25 Jahre, Klaus Groten 35 Jahre, Robin Kürten 25 Jahre, Lutz Peltzer Ehrenzeichen in Gold, Markus Meckenstock 25 Jahre, Manfred Dörr Ehrenzeichen in Silber, Marco Surmann 25 Jahre, Oliver Surmann 25 Jahre, Rolf Steuwe Ehrenzeichen in Silber, Ralf Hodi 35 Jahre, Peter Butenschön 25 Jahre, Frank Rosendahl 25 Jahre, Stefan Benger 25 Jahre, Norbert Gerrits 50 Jahre, Thorsten Quast 25 Jahre, Wolfgang Schiffer 25 Jahre, Thomas Hansch 35 Jahre, Tim Klein Ehrenzeichen in Silber, Hendrik Schmitz 25 Jahre, Stefan Dahlmann 25 Jahre, Rafael Plaza 25 Jahre, Christoph Schicke 35 Jahre.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell