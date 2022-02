Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an Türschloss einer Praxis in Schortens - Polizei sucht Zeugen

Schortens (ots)

Im Tatzeitraum vom 21.02.2022, 15:00 Uhr, bis 22.02.2022, 08:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter den Schließzylinder der Zugangstür zur gynäkologischen Praxis in der Elsa-Brändströn-Straße, in dem dieser mit Sekundenkleber versehen wurde. Das Schloss ließ sich nicht mehr öffnen. Zeugen werden gebeten, Hinweise an die Polizeistation Schortens unter der Rufnummer 04461 9849330 zu richten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell