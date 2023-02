POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 09.02.2023 -Nachtrag

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 09.02.2023

PI Leer/Emden (ots)

Ostrhauderfehn - Verkehrsunfallflucht - Verursacher und Zeuge gesucht

Ein bislang unbekannter PKW-Fahrer eines dunklen Kombi fuhr heute Morgen, gegen 07:30 Uhr, auf der Hauptstraße in Richtung Wittensand und missachtete das Rotlicht der Ampel an der Kreuzung Idafehn-Nord. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer 12-jährigen Radfahrerin, die mit ihrem Fahrrad die grüne Fußgängerampel überquerte. Hierbei stürzte die 12-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Verursacher erkundigte sich nach dem Befinden des Mädchens und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Die Polizei sucht nun sowohl den Unfallverursacher als auch einen LKW-Fahrer, der sich um die verletzte Schülerin gekümmert hat. Der LKW-Fahrer kommt als wichtiger Zeuge in Betracht. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Rhauderfehn zu melden.

