Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Autos touchieren sich auf Parkplatz - Polizei sucht Unfallzeugin

Bünde (ots)

(jd) Eine aufmerksame Zeugin informierte am Samstag (3.9.), um etwa 16.00 Uhr die Fahrerin eines Toyota darüber, dass ein anderer Fahrzeugführer ihr Auto beschädigt hatte. Die Zeugin sah einen Mazda, der in eine Parklücke auf einem Parkplatz an der Wasserbreite fahren wollte, dabei aber über die begrünte Parkbuchtenabgrenzung geriet. Dann stieß er mit seiner Front gegen den geparkten Pkw einer 80-jährigen Bünderin. Der Fahrer des Mazda entfernte sich im Anschluss und kam nicht seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nach. Die hinzugerufenen Polizeibeamten suchten kurz darauf die Halteranschrift auf. Es handelt sich bei dem Halter und Fahrer um einen 49-jährigen Bünder, der jedoch der Darstellung der Zeugin widerspricht. Zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs bittet das Verkehrskommissariat Herford daher die bisher unbekannte Zeugin oder weitere Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter 05221/8880 zu melden. An beiden Autos finden sich korrespondierende Beschädigungen, die einen Schaden von mehreren hundert Euro ausmachen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell