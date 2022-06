Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, 78-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Greven (ots)

Ein 78-jähriger Fahrradfahrer hat sich am Samstagnachmittag (25.06.22) gegen 17.30 Uhr auf der Schützenstraße bei einem Alleinunfall schwer verletzt. Der Mann aus Greven fuhr mit seinem Pedelec auf der Straße Emsdeich in Richtung Schützenstraße. Eine Autofahrerin fuhr mit ihrem Wagen auf der Schützenstraße in Richtung Emsdeich. Als sie etwa auf Höhe der Schützenstraße 116 an der Einmündung Emsdeich vorbeifuhr, erschrak der 78-jährige Pedelec-Fahrer offenbar. Er bremste stark ab und kam zu Fall. Dabei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein geringer Sachschaden.

