POL-ST: Steinfurt-Bo., gefährliche Körperverletzung, Zeugen gesucht

Laer (ots) - Am Donnerstag (23.06.) ist es gegen 05.45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall im Kreisverkehr an der Borghorster Straße gekommen. Ein 61-jähriger Steinfurter fuhr aus Richtung Steinfurt-Borghorst kommend mit seinem Leichtkraftrad auf der Borghorster Straße und von dort in den Kreisverkehr ein. Zur selben Zeit fuhr ein Lkw Fahrer aus der Straße Bleiche kommend in den Kreisverkehr ein. Die beiden Fahrzeuge ...

