Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte beschmieren Schulgebäude mit Graffitis - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Enger (ots)

(jd) Der Hausmeister einer Schule an der Ringstraße bemerkte am Sonntag (4.9.), gegen 11.00 Uhr, dass gleich mehrere Wände des Schulgebäudes beschmiert waren. Als der 32-Jährige am Vortag, um etwa 9.00 Uhr letztmalig an der Schule war, waren noch keine Graffitis aufgesprüht, nun fand er Diverse vor: Insgesamt neun verschiedene Motive sprühten der oder die unbekannten Täter auf die Wände der Jungentoilette, des Biologieraums, des Physikraums und der Sporthalle. Die genaue Schadenshöhe ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell