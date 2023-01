Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Neustadt) Pkw kippt auf die Seite

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Samstagabend (14.01.2023), gegen 20.00 Uhr, befuhr ein 19jähriger mit seinem Pkw die Theodor-Heuss-Straße (Kreisstraße 7) vom Neustadter Ortsteil Lachen-Speyerdorf kommend in Richtung der B 39. In einer Linkskurve kam er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr zunächst auf die dortige Leitplanke. Danach kippte der Pkw auf die Seite und blieb liegen. Der Fahrzeugführer wurde hierbei leicht verletzt. Die anderen drei Mitfahrer blieben unverletzt.

