POL-DA: Bischofsheim: Autoscheibe eingeworfen/Aktentasche entwendet

Bischofsheim (ots)

Ein BMW, der "Im Wüsten Forst", im Eingangsbereich des dortigen Angelsportvereins parkte, ist am Mittwoch (30.11.), in der Zeit 15 und 17 Uhr in das Visier von Kriminellen geraten.

Nachdem die Täter eine Scheibe des Fahrzeugs mit einem Stein einwarfen, ließen sie aus dem Innenraum eine Aktentasche samt Geld und persönlichen Dokumenten des Besitzers mitgehen. Der Wert der Beute sowie der verursachte Schaden dürften sich auf über 2000 Euro belaufen.

Die Kripo in Rüsselsheim (K 21/22) ermittelt und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Alles Sachdienliche wird an die Beamten, erreichbar unter der Rufnummer 06142/6960, erbeten.

