POL-DA: Stockstadt: Autofahrer unter Kokaineinfluss am Steuer

Lampertheim (ots) - Ein Wohnhaus in der Königsberger Straße suchten sich Kriminelle zwischen Dienstagmorgen (29.11.) und Mittwochmittag (30.11.) für einen Einbruch aus. Die Täter verschafften gewaltsam durch ein Fenster Zugang in das Gebäude und öffneten Schränke und Behältnisse. Ob etwas entwendet wurde, müssen nun die polizeilichen Ermittlungen zeigen. Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die ...

