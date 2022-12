Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Wolfskehlen: Baustelle im Visier Krimineller

Polizei sucht Zeugen

Riedstadt (ots)

Aus einem Baustellencontainer entwendeten Diebe in der Straße "Am Gartenweg" zwischen Dienstagabend (29.11.), 21 Uhr und Mittwochmorgen (30.11.), 7 Uhr, verschiedene Baumaterialien. Auf bislang ungeklärte Weise gelangten die Kriminellen in den Container und fanden dort verschiedene Kabel und Rohre. Anschließend flüchteten sie unbemerkt mit ihrer Beute. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Hinweise zu den Tätern werden vom Kommissariat 42 in Gernsheim unter der Rufnummer 06258 / 9343 - 0 entgegengenommen.

