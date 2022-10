Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Baustellencontainer

Schalksmühle (ots)

Unbekannte brachen über das Wochenende in einen Container ein, der auf einer Baustelle in der Straße In der Lieth stand. Sie brachen dazu ein Vorhängeschloss auf, welches den Container sicherte. Aus dem Container entwendeten die Täter anschließend nach derzeitigem Kenntnisstand einen Wackerstampfer. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, steht derzeit noch nicht fest. Hinweise auf mögliche Täter liegen bislang nicht vor. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell