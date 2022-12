Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Durch die Terrassentür ins Haus gelangt

Bensheim (ots)

Unter anderem mit Geld, Münzen und Schmuck entkamen bislang noch unbekannte Täter nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße "Waldblick" in Schwanheim. Zwischen 15.15 Uhr und 19.20 Uhr am Mittwoch (30.11.), verschafften sich die Kriminellen durch die aufgehebelte Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Anwesen. Nach ihrem Beutezug suchten die Ganoven unerkannt das Weite.

Hinweise nimmt die Kripo (K 21/22) in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.

