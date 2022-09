Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Einbruch bei Taxiunternehmen

Ladbergen (ots)

Durch Aufhebeln einer Terrassentür haben sich unbekannte Täter in der Zeit zwischen Mittwoch (31.08.22), 19.00 Uhr und Donnerstag (01.09.22), 05.00 Uhr gewaltsam Zutritt zur Werkstatt und zu Büros eines Taxiunternehmens an der Straße Ruthemeiers Esch verschafft. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Schränke. Es wurden Münzgeld in Höhe eines dreistelligen Eurobetrags, eine Tasche sowie zwei Paar Schuhe gestohlen. Die Polizei in Lengerich hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise zu diesem Einbruchsdiebstahl entgegen unter Telefon 05481/9337-4515.

