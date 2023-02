Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der PI Leer

Emden für Sonntag, 12.02.2023

PI Leer / Emden (ots)

Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 12.02.2023

++ Fahren unter alkoholischer Beeinflussung ++ Sachbeschädigung ++

Leer- Trunkenheitsfahrt

Am 11.02.2023, gegen 16:00 Uhr, befuhr ein 32-jähriger mit seinem Pedelec den Südring in Leer. Der Mann aus Rhauderfehn missachtete die Rotlicht zeigende Ampelanlage. Bei einer anschließenden Kontrolle stellen die Beamten eine alkoholische Beeinflussung in Höhe von 2,03 Promille fest.

Leer - Geparkter Pkw beschädigt -Zeugen gesucht-

Am Samstagnachmittag kam es zu einer Sachbeschädigung in der Reimerstraße. Hier wurde die Heckscheibe eines am Fahrbahnrand geparkten Opel zerstört. Personen die sachdienlichen Hinweise hierzu geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

