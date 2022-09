Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen - Endingen/Teningen: Zwei Einbrüche in Gaststätten am Wochenende

Freiburg (ots)

Lkr. Emmendingen - Endingen/Teningen: Am 24.09.2022 wurde in der Zeit zwischen 01:20 Uhr und 01:55 Uhr in eine Spielothek in der Vogesenstraße in Endingen über ein Fenster eingebrochen. Im Inneren der Lokalität wurden insgesamt 6 Spielautomaten aufgebrochen und das darin enthaltene Geld entwendet. Der Bewegungsmelder war augenscheinlich zuvor abgeklebt worden, um eine Alarmauslösung zu verzögern. Hinweise nimmt die Polizei Emmendingen unter Tel.: 07641/582-0 entgegen.

Am Tag darauf wurde im Zeitraum zwischen 02:00 Uhr und 12:15 Uhr in eine Gaststätte in der Carl-Benz-Straße in Teningen-Nimburg eingebrochen. Hier hebelten die unbekannten Täter auch ein Fenster auf. Im Inneren wurden augenscheinlich gezielt Spielautomaten aufgesucht, aufgebrochen und das beinhaltete Geld entwendet. Hinweise nimmt auch in diesem Fall die Polizei Emmendingen unter Tel.: 07641/582-0 entgegen.

Ob ein Tatzusammenhang zwischen den beiden Fällen besteht, ist derzeit Teil der Ermittlungen.

ak/RE

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell