Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eine verletzte Autofahrerin nach Verkehrsunfall auf der B 500 bei Hinterzarten

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Hinterzarten;]

Am Sonntag, 25.09.2022, gegen 12:30 Uhr kam es auf der B 500 bei Hinterzarten zu einem Verkehrsunfall. Ein 85-jähriger Autofahrer bog mit seinem Fahrzeug von der Bundesstraße in die B 500 ein. Hierbei übersah er offenbar ein auf der Vorfahrtsstraße von links herannahenden Pkw. Die 75-jährige Autofahrerin versuchte noch dem einfahrenden Pkw auszuweichen, was ihr aber misslang. Die Autofahrerin kollidierte daraufhin mit dem Pkw und zog sich hierbei Verletzungen am Kopf zu. Sie musste zur ärztlichen Versorgung von den Rettungskräften in eine Klinik verbracht werden. Durch die Kollision entstand an den beteiligten Fahrzeugen ein Gesamtschaden von ca. 13.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell