POL-CLP: Cloppenburg - Polizisten erwischen 20-jährigen Mann beim Verkauf von Drogen

Cloppenburg/Vechta (ots) - Emstek/Höltinghausen - Nachtragsmeldung zum Brand Bezugnahme: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5406657 Am Montag, den 2. Januar 2023, um 02:09 Uhr, kam es - wie bereits berichtet - in einem Wohngebäude in der Buchenlandstraße zu einem Brand. Dabei wurden drei Personen leicht und eine Frau schwer verletzt. Die schwer verletzte Frau verstarb am Montag in einem Krankenhaus. Die ...

mehr