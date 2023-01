Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek/Höltinghausen - Nachtragsmeldung zum Brand Bezugnahme: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5406657

Am Montag, den 2. Januar 2023, um 02:09 Uhr, kam es - wie bereits berichtet - in einem Wohngebäude in der Buchenlandstraße zu einem Brand. Dabei wurden drei Personen leicht und eine Frau schwer verletzt. Die schwer verletzte Frau verstarb am Montag in einem Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern weiterhin an.

Cloppenburg - Diebstahl eines E-Scooters

Am Dienstag, 3. Januar 2023, zwischen 16.00 Uhr und 16.05 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person einen verschlossen abgestellten E-Scooter, welcher in der Löninger Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Garrel - Briefkasten zerstört

Am Sonntag, 1. Januar 2023, zwischen 00.10 Uhr und 7.00 Uhr, zerstörte eine bislang unbekannte Person nach bisherigen Erkenntnissen augenscheinlich mit einem Böller einen Briefkasten in der Amerikastraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

