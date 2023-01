Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Fahrraddiebstahl

Am Montag, den 02. Januar 2023, in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr, entwendete eine unbekannte Person das Fahrrad eines 28-jährigen Mannes aus Vechta aus einem Fahrrandständer eines Verbrauchermarktes in der Münsterstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Dinklage - Einbruch in Waschhalle

Am Dienstag, 03. Januar 2023, in der Zeit von 01.55 Uhr bis 02.17 Uhr, verschafften sich unbekannte Personen in Dinklage, Am Alten Wasserwerk, Zugang zu einer Waschhalle der dort ansässigen Tankstelle, indem sie mittels eines Porenbestonsteines ein Plexiglaselement des rückwärtigen Rolltores herausbrachen. Anschließend wurde eine Metalltür zum angrenzenden Mitarbeiterflur aufgebrochen. Durch das Betreten des Flures wurde Alarm ausgelöst. Der Verkaufsraum wurde nicht betreten. Entwendet wurde nichts. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 3000,00 Euro. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443-97749-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung auf Firmengelände

Von Samstag, 31. Dezember 2022, 23.15 Uhr bis Montag, 02. Januar 2023, 08.00 Uhr, begaben sich unbekannte Personen in Vechta, Diepholzer Straße, auf ein Firmengelände. Hier wurde die Führungen von drei Jalousien, Torfmoose und die Außenverkleidung des Versuchsgewächshauses beschädigt. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Tuning

Am Sonntag, 01. Januar 2023, 19.35 Uhr, befuhr ein 22-jährige aus Drebber (Landkreis Diepholz) mit einem Pkw die Falkenrotter Straße in Vechta. Am Fahrzeug waren Fahrwerksfedern verbaut, ohne dass eine erforderliche Änderungsabnahme erfolgte. Dies führte zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 02. Januar 2023, 20.00 Uhr, befuhr ein 25-jähriger aus Schneiderkug (Landkreis Cloppenburg) mit einem Pkw die Stukenborger Straße in Vechta, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis. Es folge die Entnahme einer Blutprobe.

Vechta - Tuning

Am Montag, 02. Januar 2023, 22.20 Uhr, befuhr ein 31-jähriger aus Visbek mit einem Pkw die Straße "Im Mittelesch" obwohl am Fahrzeug Sonderräder verbaut waren, ohne dass die erforderliche Änderungsabnahme durchgeführt wurde. Dies führt zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.

Lohne - Sachbeschädigung an PKW

Am Samstag, den 31. Dezember 2022, in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr, beschädigten unbekannte Personen den Außenspiegel eines auf einem Grundstück im Rotdornweg abgestellten PKW. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Samstag, den 31. Dezember 2022, 12:00 Uhr, und Montag, den 02. Januar 2023, 12:50 Uhr, wurde durch unbekannte Personen die Seitenscheibe eines Geschäftes in der Marktstraße beschädigt. Der Schaden beläuft sich auch 500EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Dinklage - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Samstag, den 31. Dezember 2022, 12:00 Uhr, und Montag, den 02. Januar 2023, 08:00 Uhr, wurde durch unbekannte Personen das Glas einer Eingangstür eines Verwaltungsgebäudes in der Rombergstraße beschädigt. Der Schaden beläuft sich auch 400EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell