Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 10.11.22

Eschwege (ots)

Wildunfälle

Um 17:55 Uhr befuhr gestern am späten Nachmittag eine 61-jährige Pkw-Fahrerin aus Eschwege die L 3403 zwischen Oberhone und Niederhone. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Waschbären, der anschließend weiterlief. Am Pkw entstand ein Sachschaden von 400 EUR.

Geringer Sachschaden von ca. 200 EUR entstand bei einem Zusammenstoß mit einem Reh, der sich heute Morgen, um 06:35 Uhr, auf der L 3467 in der Gemarkung von Meinhard-Frieda ereignet hat. Das Tier wurde von dem Pkw eines 50-Jährigen aus Großbartloff erfasst und lief anschließend weiter.

Um 07:01 Uhr befuhr heute Morgen ein 58-Jähriger aus Kella mit seinem Pkw die L 3242 von Albungen in Richtung Frankershausen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. An dem Auto entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Diebstahl von Kupferkabel

Am 10.11.22 wurde bei der Polizei angezeigt, dass an der Bahnstrecke zwischen Eschwege und Eschwege-West ca. 80 Meter Kupferkabel entwendet wurden. Die Kabel waren an verschiedenen Oberleitungen als Erdungskabel verbaut. Unbekannte durchtrennten die Kabel am Mast und unmittelbar über dem Erdboden, wodurch 40 Kabel à zwei Meter Länge gestohlen werden konnten. Der Diebstahl wurde am 08.11.22 festgestellt, wobei die genaue Tatzeit nicht feststeht. Der Schaden wird mit ca. 10.000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfall

Zwischen Mönchhosbach und Sontra-Hormel ereignete sich heute früh, um 05:15 Uhr ein Zusammenstoß mit einem Reh, das von dem Pkw eines 68-Jährigen aus Bad Hersfeld erfasst wurde. Das Tier überlebte den Aufprall nicht; am Auto entstand geringer Sachschaden von ca. 200 EUR.

Diebstahl einer Geldbörse

Am 09.11.22 wurde im Lidl-Markt in der Straße "Niedertor" in Sontra eine Geldbörse gestohlen. Am Vormittag, gegen 11:00 Uhr, hielt sich eine 69-Jährige aus Sontra in dem Markt auf, wo ihr in einem unbemerkten Moment das Portmonee aus der unverschlossenen Tragetasche "gezogen" wurde. Darin befanden sich persönliche Dokumente. Schaden: a. 150 EUR. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Um 07:07 Uhr kam es heute Morgen auf der L 3249 zwischen Weißmühle und Reichenbach zu einem Zusammenstoß mit einem Reh, das von dem Pkw einer 29-Jährigen aus Hessisch Lichtenau erfasst wurde. Das Reh lief verletzt davon; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Polizei Witzenhausen

Auffahrunfall

Um 07:30 Uhr befuhr gestern Morgen eine 29-Jährige aus Hann. Münden mit ihrem Pkw die B 80 von Gertenbach in Richtung Witzenhausen. Ca. 200 Meter vor der Zufahrt "Am Mittelberg" musste sie ihr Auto verkehrsbedingt abbremsen, was die nachfolgende 21-jährige Witzenhäuserin zu spät bemerkte und mit ihrem Auto auffuhr. Sachschaden: ca. 6000 EUR.

Vorfahrt missachtet

Um 15:40 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 25-Jähriger aus Witzenhausen die Stubenstraße in Witzenhausen in Richtung "An der Schlagd". Ein 56-Jähriger aus Hann. Münden befuhr mit seinem Pkw die Straße "An der Schlagd" in Richtung "An der Bohlenbrücke". An der Kreuzung Stubenstraße / "An der Schlagd" / "An der Bohlenbrücke" beabsichtigte der 25-Jährige nach links in die Straße "An der Schlagd" einzubiegen. Hierbei übersah er den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw des 56-Jährigen. An beiden Fahrzeugen, wovon eines abgeschleppt werden musste, entstand durch den Zusammenstoß Sachschaden.

Wildunfall

Mit einem Rehbock kollidierte vergangene Nacht, um 02:00 Uhr, ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen, der auf der B 80 zwischen Gertenbach und Witzenhausen unterwegs war. Ca. 400 Meter vor der Zufahrt "Am Mittelberg" kam es zum Zusammenstoß, den der Rehbock nicht überlebte. Am Pkw, der im Frontbereich erheblich beschädigt wurde, entstand ein Sachschaden von ca. 4000 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

