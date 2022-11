POL-ESW: Pressebericht 09.11.2022 -2

Polizei Eschwege

Diebstahl von E-Bike; Polizei sucht Zeugen

Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Bernhard-Engelhardt-Straße in Eschwege haben Unbekannte ein E-Bike der Marke Trapez im Wert von ca. 1900 Euro geklaut. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Dienstag 17.00 Uhr und Mittwoch 06.30 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Zusammenstoß zwischen Fahrradfahrerin und Pkw; 16-jährige Radfahrerin leicht verletzt

Heute Morgen kam es in Eschwege zu einer Kollision zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Pkw im Einmündungsbereich Schützengraben /Ecke Kurt-Holzapfel-Straße. Laut Unfallbericht befuhr eine 16-Jährige aus Eschwege gegen 07.50 Uhr mit ihrem Fahrrad die Straße Schützengraben aus Richtung "Am Himmelreich" kommend, in Richtung Niederhoner Straße, befand sich dabei aber laut dem Bericht auf der falschen Straßenseite. Als die 16-Jährige von der falschen Straßenseite dann nach links in Kurt-Holzapfel-Straße einbog, prallte sie im dortigen Einmündungsbereich gegen den Pkw eines 52-Jährigen aus Eschwege, der seinerseits von der Kurt-Holzapfel-Straße nach rechts in den Schützengraben einbiegen wollte. Bei dem Aufprall wurde die 16-Jährige vom Fahrrad gegen das Auto geschleudert und kam zu Fall. Nach derzeitigem Stand erlitt die Radfahrerin dabei zum Glück nur leichte Verletzungen. Zur weiteren Versorgung wurde die 16-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall wurde der Wagen des 52-Jährigen zudem mit 5000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden an dem Fahrrad wird mit 200 Euro angegeben.

Wildunfall

Ein 44-jährige Autofahrerin aus Wehretal hat am Dienstagabend mit ihrem Auto ein Reh erfasst. Die Frau war gegen 22.45 Uhr auf der B 452 vom Rondell-Hoheneiche in Richtung Reichensachsen unterwegs, als das Tier die Fahrbahn überquerte. Bei der Kollision entstand am Wagen der Frau ein Schaden von 1000 Euro, das Reh war nicht mehr auffindbar.

Polizei Hessisch Lichtenau

Von der Fahrbahn abgekommen und im Auto überschlagen; Fahrer leicht verletzt

Heute Morgen ist ein 21-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau beim Befahren der Bundesstraße B 7 von Fürstenhagen kommend in Fahrtrichtung Hessisch Lichtenau aus bislang noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abgekommen. Laut Unfallbericht geriet der 21-Jährige gegen 09.30 Uhr auf die seitliche Bankette, verlor in der Folge die Kontrolle über sein Fahrzeug, durchfuhr den Flutgraben und prallte gegen ein Straßenschild bevor er sich letztlich mehrfach in seinem Auto überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Der Fahrer ist bei dem Unfall laut Bericht der Beamten glücklicherweise mit leichten Verletzungen davongekommen und wurde zur weiteren Versorgung mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Das verunfallte Fahrzeug musste später abgeschleppt werden. Die Schäden an dem verunfallten Pkw, sowie an dem Verkehrszeichen und noch zwei in Mitleidenschaft gezogenen Leitpfosten belaufen sich auf schätzungsweise 4000 Euro.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

In der Heinrichstraße in Hessisch Lichtenau auf dem Parkplatz des Steinwegcenters ist heute zwischen 10.30 Uhr und 11.00 Uhr ein geparkter grauer VW Touran beim Ein-bzw. Ausparken durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. An dem Touran entstand dadurch ein Schaden an der hinteren linken Tür und am dortigen Kotflügel in Höhe von 500 Euro. Hinweise zu dem Verursacher an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

