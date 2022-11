Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 08.11.2022

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfallflucht; Schaden 500 Euro; Polizei sucht Zeugen

Auf einem Parkplatz in der Goldbachstraße (ehem. Aldi) ist ein blauer Suzuki Celerio vmtl. beim Ein-oder Ausparken am hinteren linken Kotflügel beschädigt worden. Der Schaden wird mit 500 Euro angegeben, der Verursacher ist flüchtig. Die Polizei in Eschwege hat wegen des Vorfalls, der sich bereits letzte Woche zwischen Donnerstag 15.30 Uhr und Freitag 16.00 Uhr ereignete, Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.

Räuberischer Diebstahl; Polizei sucht Zeugen

Am Montagvormittag hat ein unbekannter Täter gegen 11.05 Uhr in der Aldi-Filiale in Wanfried zwei Packungen Zigaretten und eine Flasche Spirituosen geklaut und ist dann zu Fuß von der Straße "In der Werraaue" in Richtung Friedhof geflüchtet. Dort wurde der Mann von einer Mitarbeiterin des Discounters zunächst gestellt. Der Mann zog dann offenbar einen "waffenähnlichen" Gegenstand, evtl. einen Elektro-Schocker, ein Pfefferspray, woraufhin die Frau sich zurückzog. Zuvor soll der Täter aber noch eines der Zigarettenpäckchen wieder an die Frau ausgehändigt haben, ehe er endgültig die Flucht antrat. Die Mitarbeiterin des Discounters folgte dem Mann zwar noch im sicheren Abstand, verlor ihn aber im Bereich Bahnhofstraße letztlich aus den Augen. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: - ca. 40 Jahre alt - auffallend groß und schlank - kurze graue glatte Haare - keine Brille, kein Bart - dunkle/ schwarze Kleidung ohne Auffälligkeiten - dunkle Schuhe - führte einen schwarzen Rucksack mit sich, an dem ein rechteckiger grüner Reflektor befestigt war - sprach zu den Aldi-Bediensteten in osteuropäischer Sprache. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen, die nun Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet hat.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Auf der Kreisstraße K 42 zwischen Laudenbach und Rommerode hat in der Nacht von Montag auf Dienstag ein 33-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit seinem Kleinbus ein Reh erfasst, welches um kurz nach 02.00 Uhr die Fahrbahn überquerte. Das Tier wurde bei dem Aufprall tödlich verletzt. Durch den Zusammenprall entstand an dem Kleinbus ein Schaden von 500 Euro.

Polizei Witzenhausen

Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Die Beamten der Polizei in Witzenhausen haben am Montagabend einen Pkw zur Verkehrskontrolle angehalten, deren Insassen einschließlich des Fahrers unter dem Einfluss alkoholischer Getränke standen. Das Auto war um kurz vor 23.30 Uhr in Witzenhausen in der Straße "In der Aue" in Richtung "Am Stieg" unterwegs, als die Beamten auf den Wagen aufmerksam wurden und zwecks Kontrolle anhielten. Wie sich bei der Kontrolle des 29-jährigen, aus Hann. Münden stammenden, Fahrers herausstellte, konnte dieser keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Diese war ihm vor 3 Jahren rechtskräftig entzogen worden. Ein Atemalkoholtest bei dem 29-Jährigen ergab zudem einen Wert von 0,88 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem 29-Jährigen daher untersagt. Gegen ihn wurden nun strafrechtliche Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr im Ordnungswidrigkeitsbereich eingeleitet. Da sich u.a. auch der 32-jährige alkoholisierte Fahrzeughalter im Auto befand, sind gegen diesen noch Ermittlungen wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis anhängig. Die Fahrzeugschlüssel behielten die Beamten aufgrund der Alkoholisierung aller Insassen präventiv ein. Zu guter Letzt kommt noch ein Ordnungswidrigkeitsverstoß zur Ahndung, da im Wagen mehr Personen transportiert wurden, als Sitzplätze vorhanden sind.

Kennzeichendiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Montag 17.00 Uhr und Dienstagmorgen 06.30 Uhr ist von einem Toyota Proace das hintere Kennzeichen (Ausfuhrkennzeichen: GRZ 551 A) geklaut worden. Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt des Diebstahls in der Mühlstraße in Witzenhausen auf dem Parkplatz bei der Pension Monteurzimmer WIZ-Zentrum abgestellt. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

