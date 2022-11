POL-ESW: Pressebericht 04.11.20200

Polizei Eschwege

Kleinkraftradfahrer steht unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Donnerstagabend ist ein 17-Jähriger aus Eschwege von der Polizei einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Der junge Mann war von den Beamten aus Eschwege gegen 19.30 Uhr mit seinem Kleinkraftrad (Roller) zwischen Niederhone und Oberhone angetroffen worden. Bei der anschließenden Kontrolle ergab sich der Verdacht nach konsumierten Betäubungsmitteln, woraufhin die Beamten den 17-Jährigen einem Drogentest unterzogen. Dieser verlief positiv hinsichtlich der Substanz THC (Cannabis). In der Folge veranlassten die Beamten eine Blutprobe, die dem Fahrer im Eschweger Krankenhaus entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt, der Roller musste daher abgeschleppt werden. Neben den Ermittlungen wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, muss sich der 17-Jährige auch für den Erwerb und Besitz von Drogen strafrechtlich verantworten.

Zigarettenautomat aufgebrochen; Polizei sucht Zeugen

Im Schützengraben in Eschwege ist am Donnerstagabend ein aufgebrochener Zigarettenautomat im Bereich der Hochhäuser festgestellt worden. Der Automat wurde von Unbekannte gewaltsam mittels Hebelwerkzeug aufgebrochen, anschließend ließen die Täter die Zigarettenpackungen und das enthaltende Münzgeld mitgehen. Der Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Gemeldet wurde der beschädigte Automat von Passanten gegen 22.50 Uhr. Eine weitere zeitliche Eingrenzung der Tat ist derzeit nicht möglich. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen wegen des Vorfalls aufgenommen und bittet um Hinweise in dem Fall unter der Nummer 05651/925-0.

42-jährige Frau in unterschlagenem Kraftfahrzeug vorläufig festgenommen

Am späten Donnerstagnachmittag haben Beamten der Polizei Eschwege nach vorherigen Hinweisen von Passanten eine Frau vorläufig festgenommen, die mit einem "unterschlagenen" Kraftfahrzeug unterwegs war, welches zudem offenbar für mehrere Tankbetrügereien benutzt worden ist. Um kurz nach 17.00 Uhr wurden die Beamten darüber informiert, dass in Wanfried ein Auto ziellos in verwirrter Weise umherfahren würde. Der Wagen habe kein vorderes Kennzeichen und zudem sei das Auto im Frontbereich auch beschädigt. Eine nach dort entsandte Streife konnte das Fahrzeug in der Ortslage letztlich auch antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Bei der Überprüfung stellte sich dann heraus, dass der Wagen zuvor mutmaßlich von der angetroffenen Fahrerin unterschlagen wurde und in einigen Fällen offenbar auch für Tankbetrügereien benutzt wurde. Die Fahrerin, eine 42-Jährige die derzeit in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, wurde daraufhin vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam eingeliefert und soll noch am Freitag im Zuge der Ermittlungen dem zuständigen Gericht zwecks Haftprüfung vorgeführt werden. Das wegen der Unterschlagung zur Fahndung ausgeschriebene Kraftfahrzeug wurde im Rahmen der Ermittlungen sichergestellt.

Exhibitionistische Handlungen; Beleidigung; Erschleichen von Leistungen

Bei der Polizei in Sontra ist gestern ein Vorfall telefonisch zur Anzeige gelangt, woraufhin die Beamten strafrechtliche Ermittlungen gegen einen bislang noch unbekannten männlichen Fahrgast der Cantus-Bahn eingeleitet haben. Der Mann war am Donnerstagabend nach einer Fahrkartenkontrolle auf der Strecke zwischen Eschwege und Bebra wegen eines fehlenden Fahrscheins vom Begleitpersonal des Zuges verwiesen worden. Nach Zeugenangaben musste der Mann gegen 18.30 Uhr am Bahnhof in Niederhone aussteigen und soll dann aus Ärger darüber zunächst mehrfach auf den Boden des Zugabteils und später auf den Bahnsteig gespuckt haben. In der Folge entblößte der Mann auf dem Bahnsteig vor mehreren Fahrgästen im Zug offenbar sein Geschlechtsteil, indem er die Hose herunterließ und gegen den Cantuswaggon drückte. Dabei soll der Mann auch onaniert haben. Nach Rücksprache mit dem Zugpersonal konnte der Tatverdächtige als Person identifiziert werden, die schon mehrfach wegen des Erschleichens von Leistungen in Erscheinung getreten ist und auch dementsprechend angezeigt wurde. Die Personalien des tatverdächtigen Mannes liegen derzeit aber noch nicht vor. Gegen diesen wird nun wegen Exhibitionistischer Handlungen, Beleidigung und Erschleichen von Leistungen ermittelt.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfallflucht; Schaden 1000 Euro; Polizei sucht Zeugen

Am gestrigen Donnerstag ist auf dem Parkplatz "An der Schlagd" in Witzenhausen ein geparkter Pkw von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Der Vorfall ereignete sich zwischen 13.10 Uhr und 13.35 Uhr. Bei dem geparkten Fahrzeug, einem grauen Opel Astra Sports Tourer, wurde die linke hintere Tür und der dortige Radkasten beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf 1000 Euro. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

