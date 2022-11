POL-ESW: Pressebericht 03.11.2022 -2

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Beim Einparken geparktes Auto beschädigt; Schaden 900 Euro Ein 73-jähriger Autofahrer aus Meinhard hat am Mittwoch gegen 13.00 Uhr in Eschwege ein geparktes Auto beschädigt, als er in der Wallgasse in eine Parklücke fahren wollte. Bei der Kollision entstand geringer Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Bei dem Verursacher beläuft sich der Schaden auf 500 Euro, das geparkte Fahrzeug kam mit einem Schaden von 400 Euro davon. Vorfahrt ...

