Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 02.11.2022 -2-

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

14-jähriges Mädchen zu Boden geschubst und getreten; Kripo Eschwege ermittelt wegen versuchten Raubes

Bei der Kriminalpolizei in Eschwege ist aktuell ein Vorfall zur Anzeige gebracht worden, der sich am Montagabend gegen 20.00 Uhr in der Innenstadt von Eschwege in der Fußgängerzone im Bereich "Stad" zugetragen haben soll. Demnach ist an dem Abend eine 14-Jährige zusammen mit ihrer älteren Schwester und ihrer Mutter in der Fußgängerzone unterwegs gewesen, als die 14-Jährige unvermittelt von einer unbekannten weiblichen Person hinterrücks an der Schulter gefasst und mit den Worten "Geld, Geld" angesprochen wurde. Als das verunsicherte Oper erklärte, kein Geld zu haben, wurde das Mädchen zu Boden geschubst und verletzte sich dabei an den Knien. Zudem trat die unbekannte weibliche Person noch gegen die Beine und Füße der 14-Jährigen. Die mutmaßliche Täterin, die zu dem Zeitpunkt in einer weiblichen Personengruppe (ca. 5-7 Personen im Alter von schätzungsweise 17 Jahren) unterwegs gewesen sein soll, flüchtete mit der Personengruppe anschließend in Richtung Kaufhaus "Woolworth". Zu der Täterin liegt folgende Beschreibung vor: weiblich, ca. 160 cm groß, dunkelbraune, schulterlange Haare, bekleidet mit einem dunkelgrünen Sweatshirt-/Jacke und dunkler Jeans. Die Kriminalpolizei in Eschwege hat in der Sache Ermittlungen wegen versuchten Raubes aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Patientenzimmer nach Wertsachen durchsucht; Ermittlungen gegen 44-Jährigen aus Hessisch Lichtenau wegen versuchten Diebstahls und Hausfriedensbruch

Die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau haben Ermittlungen gegen einen 44-jährigen Mann aus Hessisch Lichtenau wegen versuchten Diebstahls und Hausfriedensbruch eingeleitet, nachdem der Mann heute Morgen in der Orthopädischen Klinik "Am Mühlenberg" in Hessisch Lichtenau unberechtigt in einem Patientenzimmer angetroffen worden war. Zwischen 05.45 Uhr und 07.00 Uhr hatte sich der Mann, der später von Zeugen identifiziert werden konnte, offenbar unberechtigt Zugang zur Klinik verschafft und unter einem Vorwand mehrere Zimmer betreten und nach Wertsachen durchsucht. Als der Mann vom Pflegepersonal bemerkt und angesprochen wurde, flüchtete er aus dem Gebäude und konnte von den verständigten Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau später auch nicht mehr angetroffen werden. Ob der 44-jährige Tatverdächtige tatsächlich Beute machen konnte, müssen nun die weiteren Ermittlungen wegen versuchten Diebstahls und Hausfriedensbruch ergeben.

