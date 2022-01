Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220111.1 Schlichting: Glück im Unglück

Schlichting (ots)

Verhältnismäßig leichte Verletzungen hat ein junger Mann bei einem Unfall in Schlichting am gestrigen Abend erlitten. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden.

Gegen 20.20 Uhr war der 18-Jährige mit einem Audi auf der Landesstraße 302 aus Rehm-Flehde-Bargen kommend in Richtung Schlichting unterwegs. Auf der Strecke kam er aus ungeklärter Ursache nach dem Verlauf einer leichten Rechtskurve nach links von der Straße ab. Er überquerte den Grünstreifen und kollidierte hierbei vorne links und rechts jeweils mit einem Alleebaum. Anschließend geriet der Wagen in den Straßengraben, überschlug sich und blieb auf einer angrenzenden Weide stehen.

Der Insasse erlitt nach ersten Erkenntnissen nur leichte Verletzungen, er kam in ein Krankenhaus. An dem Audi entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, der Schaden an dem Baumbestand dürfte bei tausend Euro liegen.

Merle Neufeld

