POL-ESW: Pressebericht 02.11.2022

Unbekannte klauen Restauranttisch; Polizei sucht Zeugen

In der Bremer Straße in Eschwege haben Unbekannte von dem Restaurant "Müllers Weiden" einen vor dem Eingang befindlichen Restauranttisch geklaut. Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitagabend, mutmaßlich gegen 19.45 Uhr. Der Stehlwert wird auf 150 Euro beziffert. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Fahrraddiebstähle; Polizei sucht Zeugen

In der Raiffeisenstraße in Eschwege haben unbekannte Täter ein E-Bike der Marke: Haibike (Typ: SDURO FullNine 7.0) in der Farbe Blau im Wert von 4000.- Euro aus einer offenen Doppelgarage von einem Privatgrundstück geklaut. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Sonntag 16.00 Uhr und Montag 16.00 Uhr. Ein weiterer Fahrraddiebstahl ereignete sich außerdem am Dienstag zwischen 11.45 Uhr und 14.00 Uhr. Unbekannte Täter hatten in diesem Fall ein mittels Kettenschloss gesichertes Mountainbike der Marke: Beme (Typ: Bikestar) in der Farbe Blau geklaut. Das Rad im Wert von 780 Euro war in Eschwege in der Wiesenstraße im Bereich der Tränenbrücke auf dem Gehweg abgestellt und angekettet. Hinweise in beiden Fällen an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Bei der Polizei in Eschwege ist am Dienstag eine Unfallflucht zur Anzeige gebracht worden. Demnach war ein 52-Jähriger aus Eschwege am Dienstagmittag gegen 12.10 Uhr mit einem Kleintransporter auf der Landesstraße L 3424 von Röhrda in Richtung Langenhain unterwegs. Etwa 2 Kilometer vor der Ortslage von Langenhain sei dem 52-Jährigen dann ein weißes Wohnmobil entgegengekommen und im Begegnungsverkehr dann so weit nach links auf die Gegenfahrbahn geraten, dass der 52-Jährige trotz Ausweichens nach rechts eine Kollision im Bereich der Außenspiegel nicht mehr vermeiden konnte. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher mit dem Wohnmobil unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden an dem Kleintransporter des 52-Jährigen beläuft sich auf 500 Euro. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Vorfahrt genommen; Schaden 4500 Euro

Am Dienstag befuhr ein 59-Jähriger aus Kassel mit einem Klein-Lkw in Niederhone die Wilhelmstraße und nahm dann an der Einmündung zum Sechsackerweg einer 40-jährigen Autofahrerin aus Eschwege die Vorfahrt, die bevorrechtigt den Sechsackerweg in Richtung Jestädter Straße befuhr. Bei dem folgenden Zusammenstoß entstand am Auto des Verursachers ein Schaden von 1500 Euro. Der Schaden am Auto der Frau beläuft sich auf 3000 Euro.

Parkrempler; geschädigtes Fahrzeug nicht bekannt

Einen Parkrempler hat ein 84-jähriger Autofahrer aus Eschwege bei der Polizei in Eschwege angezeigt. Der Mann hatte am Montagabend gegen 20.05 Uhr in der Julius-Schmincke-Straße in Eschwege auf dem Parkplatz gegenüber der Kreuzkirche ausgeparkt und dabei mutmaßlich ein anderes Fahrzeug touchiert. Der Rentner stellte anschließend an der Stoßstange seines Wagens einen Schaden von 600 Euro fest. Ob und in wieweit aber an einem anderen Pkw ein Schaden entstand, konnte der Senior nicht angeben. Auch zu dem betreffenden Fahrzeug waren dem Senior keine weiteren Angaben möglich, so dass ein möglicherweise in Mitleidenschaft gezogenes Fahrzeug bislang nicht bekannt ist. Hinweise zu dem Parkplatzunfall an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Wildunfälle

Ein 53-jähriger Autofahrer aus Meißner hat am Mittwochmorgen gegen 06.15 Uhr ein Reh erfasst, als er auf der Landesstraße L 3243 von Germerode in Richtung Vierbach unterwegs war. Das Tier verendete noch am Unfallort. Am Auto des 53-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Ebenfalls mit einem Reh kollidierte eine 64-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen am Dienstagabend. Die Frau war gegen 18.17 Uhr auf der B 27 von Eschwege kommend in Richtung Bad Sooden-Allendorf unterwegs, als kurz nach dem "Weidenhäuser Kreuz" das Tier die Fahrbahn kreuzte. Das Reh überlebte den Aufprall nicht, der Schaden am Auto der Frau beläuft sich auf 500 Euro.

Polizei Sontra

Diebstahl; Polizei sucht Zeugen

Wegen Diebstahls ermitteln die Beamten der Polizei in Sontra, nachdem ein 15-Jähriger am vergangenen Samstag gegen 16.30 Uhr bei der Sparkasse in der Straße "Niedertor" Geld abgehoben hatte und dann einen 50-Euro Schein am Geldautomaten liegen ließ. Als er kurz darauf zurückkehrte, war das Geld weg. Hinweise an die Polizei in Sontra unter der 05653/9766-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Diebstahl von Roller; Polizei sucht Zeugen

Am Dienstag haben Unbekannte zwischen 16.30 Uhr und 18.15 Uhr einen Mokick-Roller der Marke: Adly Motor (Typ: AT-50JT) in der Farbe Grau geklaut. Der Roller hat das Kennzeichen 668 WMZ/2022 und war zum Zeitpunkt des Diebstahls in der Albert-Schweitzer-Straße in Hessisch Lichtenau vor einem Mehrfamilienhaus im Bereich des Hauseingangs abgestellt. Der Stehlwert beläuft sich auf 100 Euro. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0.

Vorfahrt genommen; Schaden 3000 Euro

Eine 82-jährige Autofahrerin aus Hessisch Lichtenau hat am Dienstagmorgen gegen 10.40 Uhr einem ebenfalls aus Hessisch Lichtenau stammenden 67-jährigen Autofahrer die Vorfahrt genommen und dadurch einen Unfall verursacht. Die Frau befuhr die Himmelsbergstraße stadtauswärts und übersah dann den 67-Jährigen, der aus der Straße Hopfengarten von rechts kommend bevorrechtigt in die Himmelsbergstraße einbog. Bei dem folgenden Zusammenstoß entstand am Auto der Seniorin ein Schaden von 2000 Euro. Der andere Pkw wurde mit 1000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Auf dem Parkplatz der Sparkasse in der Walburger Straße in Witzenhausen ist am Montag zwischen 08.00 Uhr und 12.30 Uhr ein geparkter grauer VW Multivan beim Ein-oder Ausparken an der hinteren linken Fahrzeugseite beschädigt worden. Der Verursacher flüchtete anschließend vom Unfallort. Der entstandene Schaden an dem VW beläuft sich auf 400 Euro. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

