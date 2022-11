Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 01.11.2022 - Graffitis in Hessisch Lichtenau und Witzenhausen; Polizei sucht Zeugen

Eschwege (ots)

Polizei Hessisch Lichtenau und Polizei Witzenhausen

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeistationen von Hessisch Lichtenau und Witzenhausen sind gestern mehrere Fälle von Sachbeschädigung durch Graffiti registriert worden. Die Polizei hat jeweils die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.

Gegen 15.30 Uhr wurde in Hessisch Lichtenau in der Desseler Straße in einem ehemaligen Hotel eine frische Farbschmiererei festgestellt. Unbekannte Täter hatten sich zu dem seit längerem leerstehenden Hotelgebäude unberechtigt Zugang verschafft und im 2. OG mit weißer Farbe ein Hakenkreuz auf ein Fenster aufgebracht. Der Schaden wird hier mit 100 Euro angegeben. Neben den Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen kommen hier auch noch Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch hinzu.

Außerdem wurde die Polizei in Witzenhausen am gestrigen Montag darüber informiert, dass in der Oberburgstraße in Witzenhausen drei verschiedene Graffitis in schwarzer und weißer Farbe von unbekannten Tätern auf die Wand eines Wohnhauses aufgebracht wurden. Neben den Schriftzügen "Sie" und "Hallo" war auch ein Hakenkreuz darunter. Ermittlungen sind demzufolge wegen Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen worden. Der Schaden wird hier insgesamt mit 600 Euro angegeben. Nach Rücksprache mit den Geschädigten, müssen die Graffitis zu unterschiedlichen Zeiten verursacht worden sein, der Tatzeitraum liegt hier vermutlich bis zum 18. Oktober zurück.

Hinweise in den genannten Fällen nehmen die Polizeistation in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 bzw. die Polizeistation in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell