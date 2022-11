Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Unfall beim Ausparken

Auf dem Parkplatzgelände des Ärztehauses am Bahnhof in Eschwege beschädigte gestern Vormittag, um 11:31 Uhr, ein 84-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw beim Ausparken einen geparkten Pkw Skoda, wodurch ein Sachschaden von ca. 600 EUR entstand.

Wildunfälle

Mit einem Reh kollidierte gestern Abend, um 21:45 Uhr, eine 29-jährige Pkw-Fahrerin aus Sontra, die auf der B 27 zwischen Albungen und Eschwege unterwegs war. Das Reh lief anschließend davon; am Pkw entstand Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Ebenfalls mit einem Reh kollidierte gestern Abend, um 22:45 Uhr, ein 28-Jähriger Pkw-Fahrer aus Göttingen, der auf der L 3241 zwischen Weidenhausen und Eschwege unterwegs war. Das Tier überlebte den Aufprall nicht; am Pkw entstand Sachschaden von ca. 2500 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallfluchten

5000 EUR Sachschaden entstanden bei einer Unfallflucht in der Straße "Siedlung" in Fürstenhagen, der sich gestern Morgen, um 06:53 Uhr, ereignete. Den Ermittlungen nach befuhr eine Sattelzugmaschine mit Auflieger die Straße "Siedlung" und beabsichtigte die Fahrt in den "Laternenweg" fortzusetzen. In dem engen Straßenabschnitt schwenkte der Auflieger beim Abbiegen aus und beschädigte einen dort geparkten Pkw Audi, der auf der gesamten linken Fahrzeugseite beschädigt wurde. Zudem wurde der Pkw noch gegen die Bordsteinkante gedrückt, wodurch auch der rechte Vorderreifen beschädigt wurde.

Eine weitere Unfallflucht wurde gestern aus der Poststraße gemeldet. Zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr wurde dort ein schwarzer Pkw Skoda angefahren, der am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Der Verursacher befuhr die Poststraße in Richtung Biegenweg. Der Skoda wurde ebenfalls auf der gesamten linken Fahrzeugseite beschädigt; der Sachschaden wird mit ca. 3000 EUR angegeben.

Hinweise bitte in beiden Fällen an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter Tel.: 05602/93930.

Wildunfall

Um 06:45 Uhr befuhr heute Morgen ein 34-Jähriger Pkw-Fahrer aus Großalmerode die K 42 zwischen Laudenbach und Rommerode. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Polizei Witzenhausen

Vorfahrt missachtet

Um 09:18 Uhr befuhr gestern Morgen eine 30-jährige Witzenhäuserin die Schützenstraße in Witzenhausen und beabsichtigte nach links in die Oberburgstraße abzubiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Pkw, der von einer 60-Jährigen aus Neu-Eichenberg gefahren wurde, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrerinnen blieben unverletzt. Sachschaden: ca. 14.000 EUR.

Gegen Pfosten gefahren

Um 12:38 Uhr befuhr gestern Mittag eine 43-jährige Pkw-Fahrerin aus Hann. Münden die Steinstraße in Witzenhausen und beabsichtigte in eine Parklücke einzufahren. Dabei übersah sie einen Metallpfosten und fuhr mit dem Auto dagegen, wodurch ein Sachschaden von ca. 3500 EUR entstand.

