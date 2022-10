Polizei Eschwege

POL-ESW: Tatverdächtiger nach versuchten Fahrraddiebstahl flüchtig

Eschwege (ots)

Polizei Witzenhausen

Fahrraddiebstahl

Zwischen 13:00 Uhr und 13:10 Uhr begab sich am vergangenen Samstag eine männliche Person auf ein Anwesen in der Straße "Lehmkuhle" in Kleinalmerode. Aus einer Garage wurden durch den Tatverdächtigen zwei Fahrräder (davon ein E-Bike) herausgeholt. Diese hatte er schon eingeladen, als er bei der Tatausführung - durch die Rückkehr des Eigentümers - bemerkt wurde. Nachdem der Tatverdächtige die Fahrräder wieder ausgeladen hatte, fuhr (flüchtete) er mit einem älteren silberfarbenen VW Polo davon. Der Tatverdächtige soll ca. 170 cm groß und dick (über 100 kg) sein. Er hat schwarze Haare und ein südosteuropäisches Aussehen.

Auf der Flucht von der Fahrbahn abgekommen

Nachdem die Polizei alarmiert worden war, wurde nach dem silbernen Polo eine Fahndung ausgelöst. Gegen 13:48 Uhr fiel der Pkw dann in der Gemarkung von Trubenhausen aufgrund einer unsicheren Fahrweise auf, die dann kurz darauf in eine Unfallmeldung mündete.

Nach Unfall zu Fuß geflüchtet

Der Tatverdächtige befuhr demnach die B 451 von Hundelshausen kommend in Richtung Trubenhausen. Laut Aussagen von Zeugen kam das Fahrzeug bereits schlangenlinienfahrend durch eine Kurve gefahren. Der Fahrer geriet dann mit dem Auto auf die Gegenfahrbahn, schleuderte wieder nach rechts und fuhr in die dortige Böschung hinein. Dort überschlug sich der Pkw einmal, kam dann wieder auf den Reifen zum Stehen. Der Fahrer blieb offenbar unverletzt, da er seine Flucht nun zu Fuß über die "Gelster" hinweg fortsetze. Die Beschreibung des Fahrers entspricht der zuvor genannten Beschreibung. Das Alter wird mit 30 - 40 Jahre ergänzend angegeben. Bekleidet war der Flüchtige mit einem schwarzen Jogginganzug mit weißer Aufschrift. Der Pkw musste abgeschleppt werden; der Sachschaden wird mit ca. 2100 EUR angegeben. Eine Suche nach dem Flüchtigen verlief gestern Nachmittag ohne Ergebnis.

weiterer Fahrraddiebstahl

Ein weiterer Fahrraddiebstahl wird aus Hundelshausen gemeldet. Dort wurde ein schwarzes E-Citybike "Prophete" in der Nacht vom 29./30.10.22, in der Mühlstraße entwendet. Gegen 10:00 Uhr bemerkte der Geschädigte am Sonntagmorgen, dass das E-Bike durch Unbekannte vom Hinterhof des Anwesens gestohlen wurde. Der Schaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

