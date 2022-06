Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Hüttisheim - Transporter streift Holzhütten

Am Dienstag brachte ein Kastenwagen in Hüttisheim drei Hütten zum Einsturz.

Ulm (ots)

Gegen 14.30 Uhr war ein 53-Jähriger mit seinem Transporter in der Lindenstraße unterwegs. Er wollte von dem geteerten Feldweg in die Lindenstraße einfahren. Dabei fuhr er an einer Holzhütte vorbei. Die wurde neben einem Wohngebäude anlässlich des Humlanger Fronleichnamfestes aufgestellt. Der Fahrer unterschätzte wohl die Höhe seines Fahrzeuges und streifte mit dem Fahrzeugdach das hervorstehende Dach des Holzstandes. Der wurde durch die Wucht des Aufpralls auf zwei weitere Hütten geschoben, so dass alle drei in sich zusammenstürzten. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und schätzt den Schaden an den Holzständen auf rund 7.500 Euro. Der Schaden an dem fahrbereiten Transporter wird mit rund 3.000 Euro beziffert.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

