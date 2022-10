Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 31.10.22

Eschwege (ots)

Unfall unter Alkoholeinfluss

Um 01:24 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 23-Jähriger aus der Gemeinde Meißner mit seinem Pkw die Berkastraße in Frankershausen. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über das Auto und kam dadurch von der Fahrbahn ab. Der Pkw prallte in der Folge gegen einen Baum, wodurch ein Sachschaden von ca. 10.000 EUR entstand. Da der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand (ca. ein Promille) wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Von Fahrbahn abgekommen

Am 29.10.22 befuhr um 15:21 Uhr ein 50-Jähriger aus Mühlhausen mit einem Sprinter die L 3241 zwischen Abterode und Weidenhausen. Dabei kam er in einem Moment der Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten, wodurch geringer Sachschaden entstand.

Sachbeschädigung an Tür

In der Nacht vom 29./30.10.22 wurde in der Meißnerstraße in Frankenhain eine Kellertür mit einem schwarzen Edding in Form von drei Kreuzen beschmiert. Da die Tür aus Holz ist, müssen die Schmierereien abgeschliffen werden, wodurch ein Schaden von ca. 100 EUR entstand. Hinweise: 05651/9250.

Fahrraddiebstahl

Zwischen dem 28.10.22, 14:00 Uhr und dem 30.10.22, 16:00 Uhr wurde am Stadtbahnhof in Eschwege ein Fahrrad entwendet. Der Geschädigte hatte sein Rad gesichert in dem dortigen Abstellraum für Fahrräder abgestellt. Das Fahrradschloss wurde aufgebrochen und dort zurückgelassen. Schaden: 100 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Fahren unter Drogeneinfluss

Um 17:10 Uhr befuhr am gestrigen Sonntag ein 34-Jähriger aus Sontra mit einem Pkw die Göttinger Straße in Sontra. Bei der Kontrolle durch die Beamten der Polizeistation in Sontra wurde festgestellt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen das Auto führte. Zudem wurden im Pkw noch geringe Mengen von Amphetaminen aufgefunden und sichergestellt. Bei dem 34-Jährigen wurde eine Blutprobe angeordnet.

Polizei Hessisch Lichtenau

Von Fahrbahn abgekommen

Um 23:52 Uhr befuhr am 29.10.22 ein 31-Jähriger aus Nieste mit seinem Pkw die A 44 und verließ an der Anschlussstelle Hessisch Lichtenau-West die Autobahn, um dann nach links in Richtung Hessisch Lichtenau abzubiegen. Als er sich schon auf der B 7 befand, kam er mit dem Auto nach rechts von der Straße ab, wodurch die Fahrzeugfront komplett beschädigt wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 5000 EUR angegeben.

Unfall bei Rückwärtsfahren

Um 16:55 Uhr befuhr am vergangenen Samstagnachmittag eine 53-Jährige aus Köln mit ihrem Pkw die Straße "Im Splittel" in Großalmerode-Uengsterode. Auf einem dort gelegenen Grundstück setzte sie ihren Pkw zurück und übersah dabei einen Pfosten, wodurch Sachschaden auch an der Mauer entstand. Schaden: ca. 600 EUR.

Sachbeschädigung an Mehrzweckhalle

Zwischen dem 30.10.22, 16:00 Uhr und dem 31.10.22, 06:30 Uhr wurde in der Schulstraße in Fürstenhagen ein Fenster der Mehrzweckhalle der Fischbachschule eingeworfen. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 300 EUR. Hinweise: 05602/93930.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

