POL-HM: Brand einer Grillhütte in Osterwald

Landkreis Hameln-Pyrmont (ots) - In der Hamelner Nordstadt, wie auch im Ortsteil Wangelist ist es in den letzten Wochen vermehrt zu Tageswohungseinbrüchen gekommen. Zuletzt waren auch Häuser in Bad Münder und Hessisch Oldendorf tatbetroffen. In diesem Zusammenhang teilten unabhängige Zeugen der Polizei mit, dass in den jeweiligen Tatzeiträumen bei ihnen geklingelt worden sei und sofern ihnen geöffnet wurde, sei nach ...

mehr