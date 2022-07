POL-HM: Unfallflucht - Pedelec Fahrerin nach Sturz verletzt

Hameln (ots) - Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Pyrmonter Straße in Hameln am vergangenen Samstag (23.07.2022) (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/5280046; https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/5281479 ) steht die Brandursache augenscheinlich fest. Der Brandort wurde am heute ...

mehr