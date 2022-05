Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Hydrauliköl ausgelaufen

Vettelschoß (ots)

Am Montagmittag meldete die Rettungsleitstelle der Polizeiinspektion in Linz einen Umwelteinsatz, aufgrund ausgelaufenem Öl. Wie die Ermittlungen ergaben, war an einem Lkw der Hydraulikschlauch geplatzt, so dass größere Mengen Öl ausliefen. Durch den Bauhof Vettelschoß und die nachalarmierte Feuerwehr konnte das Öl schnell gebunden werden. Es kam letztendlich zu keinem Umweltschaden, da die Kräfte vor Ort, dank schnellem Eingreifen, ein Eindringen in das Erdreich und den Wasserkreislauf verhindern konnten.

